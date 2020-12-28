Надписи, оставленные вандалами, не только уродуют внешний вид нашего города, но и в ряде случаев содержат состав уголовного преступления.

Сотрудники муниципальных коммунальных служб города Владимира ежедневно закрашивают около 15 надписей на домах, стенах надземных и подземных переходов, конструкциях ограждения дорог, дорожных знаках, светофорах и иных поверхностях. В частности, такие работы уже были проведены на ул. Жуковского, Соколова-Соколенка и других улицах района. Доброе.Надписи, оставленные вандалами, не только уродуют внешний вид нашего города, но и в ряде случаев содержат состав уголовного преступления, поскольку являются незаконной наркотической рекламой. Кроме того, в городе ежедневно ведется работа по удалению рекламных объявлений, незаконно размещенных на остановках общественного транспорта, фасадах домов и даже на деревьях.В рамках работы по профилактике незаконного распространения наркотических средств и психоактивных веществ сотрудникам администрации города Владимира и правоохранительных органов также помогают волонтеры, которые устраняют «стеновую» рекламу ресурсов незаконной продажи наркотиков и выявляют лиц, наносящих подобные надписи.При обнаружении лиц, наносящих надписи, содержащие информацию о сайтах по продаже наркотических средств, жителям необходимо информировать полицию по телефонам: 32-64-05 или 02.В случае обнаружения надписей, сделанных вандалами на городских зданиях и сооружениях, жители города могут обратиться в свою управляющую компанию. Кроме того, отправить сообщение о проблеме для ее оперативной ликвидации можно на портал «Владимир — это мы». Этот интернет-портал создан по поручению главы города Андрея Шохина для повышения эффективности и оперативности обратной связи коммунальных служб города с жителями. На портале можно не только сообщить о проблеме, но и увидеть и оперативный отчет о выполнении заявки. Например, на утро 26 декабря из 8788 поступивших заявок выполнено 8759 заявок. 29 заявок находятся в работе.(Фото:пресс-служба администрации Владимира)