29.01.2020

2020-01-29 08:25:04

Тяжелоатлет из Струнино стал победителем первенства России

Три золотые медали. Артур Бабаян из Струнино стал победителем первенства России по тяжелой атлетике.

Соревнования проходили в Белгородской области. В них приняли участие более 400-т спортсменов из 53-х регионов страны. Артур Бабаян стал лучшим среди юниоров до 18 лет в весовой категории 96 кг - в рывке, толчке и по сумме двоеборья. Спортсмена тренирует Андрей Стешин. В общей сложности команда Владимирской области собрала на этих соревнованиях 10 медалей. Они стали отборочным этапом на Чемпионат мира, который пройдет в марте в Бухаресте.