Вину в совершенном преступлении женщина признала полностью, в содеянном раскаялась.

В Ковровезавершено расследование в отношении 45-летней жительницы города. Она обвиняется в присвоении в крупном размере.По версии следствия, в период с февраля по апрель 2019 года находясь по месту работы, используя программное обеспечение «онлайн-банк», противоправно и безвозмездно перевела со счета своего работодателя на подконтрольный ей счет более 250 тысяч рублей.В дальнейшем подозреваемая обналичила указанную сумму и распорядилась ей по своему усмотрению.Вину в совершенном преступлении женщина признала полностью, в содеянном раскаялась.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ковровский городской суд для рассмотрения по существу.