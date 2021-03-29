На федеральной автомобильной дороге М-7 «Волга» устройство слоев износа выполнят на трех участках, общей протяженностью более 31 км.

На федеральной автомобильной дороге М-7 «Волга» устройство слоев износа выполнят на трех участках, общей протяженностью более 31 км.В Ковровском районе работы пройдут с 244 по 256 км, в Вязниковском – с 271 по 300 км, в Гороховецком – с 324 по 337 км.Для устранения деформаций и трещин специалисты отфрезеруют изношенный асфальт, после чего нанесут новый защитный слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 4 cм. Такая технология позволит восстановить технические характеристики дорожного покрытия. Обновленные участки трассы получат надлежащую водонепроницаемость и износостойкость, сообщает ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.В предстоящем дорожно-строительном сезоне начнется ремонт автодороги Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума. Напомним, эта автодорога вошла в состав федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» в прошлом году.В этом году работы пройдут на участке с 336 по 349 км в Гусь-Хрустальном районе. Дорожники заменят 13,5 км покрытия, укрепят обочины и приведут в нормативное состояние примыкания второстепенных дорог к федеральной трассе. Помимо работы на проезжей части, специалисты обновят инфраструктуру дороги. Они выполнят ремонт 17-ти водопропускных труб, обновят барьерное ограждение, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку из термопластика. В населенных пунктах восстановят элементы искусственного освещения, обустроят пешеходные переходы, автобусные остановки и тротуары.Ремонтные работы на всех участках будут выполняться последовательно на отрезках протяженностью от 1-го до 3-х км, что позволит минимизировать неудобства для автомобилистов. В местах производства работ введут скоростные ограничения и организуют движение по временной схеме.Фото ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.