Федеральную М-7 в 2021 году будут ремонтировать в трех районах области. Заменить планируется более 31 километра трассы. И это может стать в 2021 году большой проблемой для водителей. Упрдор

Федеральную М-7 в 2021 году будут ремонтировать в трех районах области. Заменить планируется более 31 километра трассы. И это может стать в 2021 году большой проблемой для водителей. Упрдор Москва-Нижний Новгород уже сейчас готовят автолюбителей к неудобствам и пробкам. В этом году ремонтные работы пройдут на М-7 в Ковровском районе с 244 по 256 км,