Кроме двух лет тюрьмы, он на 2,5 года лишён водительских прав.

В Камешковском районе владимирца приговорили к двум годам колонии за ДТП с погибшим. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.Напомним, что трагедия произошла на 35 километре трассы «Хохлово-Камешково-Ручей». Машина ехала со скоростью около 60 километров в час. В какой-то момент водитель увидел на дороге препятствие, но не сбросил газ, а решил объехать его по встречке. В это время по ней ехал другой автомобиль. Разъехаться машины уже не смогли. В результате ДТП водитель встречного авто скончался на месте аварии. Обвиняемый признал свою вину.Кроме двух лет тюрьмы, он на 2,5 года лишён водительских прав.