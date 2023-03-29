Престижная театральная награда за выдающийся вклад в развитие искусства. Художественному руководителю “Театра-студии” Владимирского театра драмы, народному артисту России Николаю

Престижная театральная награда за выдающийся вклад в развитие искусства. Художественному руководителю “Театра-студии” Владимирского театра драмы, народному артисту России Николаю Горохову вручили почетную “Золотую маску”. Торжественная церемония состоялась в Москве. Решение о вручении награды 10 легендарным деятелям театра принял секретариат Союза театральных деятелей России. Премия «Золотая Маска» была учреждена в 1993 году и присуждается за профессиональные