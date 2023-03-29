За 2022 год парламентарий заработал 6,3 млн рублей. Нового имущества у него не появилось.

Алексей Говырин опубликовал декларацию о доходах и имуществе. Депутат Госдумы от Владимирской области разместил документ в своём«Как и говорил ранее, мне нечего скрывать от избирателей, поэтому готов публично отчитаться несмотря на отсутствие такой обязанности по закону», - написал он.За 2022 год парламентарий заработал 6,3 млн рублей. Нового имущества у него не появилось.«Ни у меня, ни у супруги или детей нет никакой недвижимости и счетов за границей, и никогда не было», - резюмировал парламентарий.