Владимирское региональное отделение Ассоциации юристов России и Совет молодых юристов Владимира задали «Правовой вектор».

Владимирское региональное отделение Ассоциации юристов России и Совет молодых юристов Владимира задали «Правовой вектор».«Правовой вектор» – уникальный образовательный проект. Его основная цель – познакомить студентов с тонкостями юридических профессий, погрузить в среду успешных практик. Проект даёт им возможность общаться с известными юристами, профессионалами своего дела, задавать интересующие вопросы, узнавать тонкости профессии.Спикерами встречи выступили директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области и председатель Совета регионального отделения Ассоциации юристов России Вячеслав Картухин и начальник отдела кадров Прокуратуры Владимирской области, член Совета регионального отделения Ассоциации юристов России Василий Шаронов.В мероприятии участвовали студенты профильных факультетов Владимирского филиала Президентской академии, Юридического института ВлГУ, владимирских авиамеханического и политехнического колледжей.Из личного опытаВячеслав Картухин рассказал студентам о своём пути в юриспруденцию. Свой выбор он сделал ещё в школе.– Наверное, каждый из нас помнит момент выбора профессии, – сказал он. – В это сейчас трудно поверить, но когда я учился в четвёртом классе, то хотел стать агрономом, интересовался ботаникой, выращивал на балконе растения. Однако в седьмом классе всё изменилось. Стало больше предметов, мы стали изучать основы советского права, мне было интересно изучать основы государства и права. Эта тема стала близкой. Тогда же решил участвовать в городской олимпиаде по праву. Победил. И после уже эта тема не отпускала. Поэтому если меня сейчас спросят, не пожалел ли я, что поменял агрономию на юриспруденцию, то с лёгким сердцем признаюсь: не пожалел ни разу, хотя агрономия – очень важное и востребованное направление. Но юриспруденция дала мне такие знания, которые прежде всего делают человека сильным, расширяют спектр его возможностей настолько, что их можно считать безграничными. Владение юридической информацией, широким кругом вопросов, а также умение ориентироваться в тематике позволяют профессиональному юристу достичь важнейших целей – защитить себя, свою позицию, окружающих, помочь людям.Вячеслав Юрьевич рассказал о том, как ещё в студенческие годы стал преподавать. В политехническом колледже он читал курс трудового права. Он отметил, что со многими студентами, которые тогда были его слушателями, у него остались тёплые отношения до сих пор.– Тогда для меня это был очень хороший опыт в плане общения с аудиторией: чем раньше вы его получите, тем лучше. Опыт общения, коммуникации крайне необходим юристу. Мне это ещё и пригодилось с точки зрения понимания многих процессов, – сказал Вячеслав Юрьевич. Позже он возглавил созданный на базе слияния ВлГУ и пединститута юридический университет, а с 2014 года возглавил Владимирский филиал Президентской академии.Правильный выборТак сложилось, что Вячеслав Картухин был причастен или взаимодействовал со всеми учебными заведениями, студенты которых пришли на встречу «Правового вектора». Напутствуя их, он обратил внимание на перспективность выбранной ими профессии:– Я поздравляю вас с правильным выбором профессии, – сказал спикер, – она станет отличной базой для вашего дальнейшего профессионального роста. Так было и у меня – я получил позже дополнительно управленческое образование. Это позволило мне работать в региональной администрации. Сейчас я депутат Законодательного собрания, руковожу фракцией партии «Единая Россия» – крупнейшей в ЗС. Во всех этих видах деятельности мне помогают юридические знания.Отвечая на вопросы студентов, Вячеслав Юрьевич дал им ещё несколько ценных советов. К примеру, ребята спросили его о том, как вести себя выпускнику в начале трудового пути, чтобы пройти этот путь успешно.– Когда ко мне приходят ребята и говорят, что хотели бы добиться успехов в политике, например стать депутатами ЗС, Госдумы, то я всегда говорю: начните с малого. Да, цели могут быть высокими и амбициозными как ориентир, но не превращайте их в самоцель. Это опасно, можно потерять интерес к её достижению, посчитав в какой-то момент её недоступной. Начните с реальных дел.Я начинал с участия в выборах депутатов горсовета. Учился тогда на пятом курсе. Выиграл, прошёл в состав совета. Потом участвовал в выборах Заксобрания. Сначала не прошёл, но потом выиграл. Поэтапно ставил планку достижений, задачи и решал их, – подчеркнул Вячеслав Юрьевич.Статус – ответственностьОн предостерёг ребят от демонстрации гордыни, пустой похвальбы, напомнив, что высокий статус предполагает и большой объём обязательств, и высочайший уровень ответственности. Вячеслав Картухин напомнил ребятам и о ещё одном важном умении – работать в коллективе, уважать мнение окружающих, коллег и не гнушаться волонтёрской деятельностью. Он рассказал о споре с однокурсниками в студенческие годы, когда начинающие юристы взялись за проект юридических консультаций для владимирцев. Вячеслав Картухин настаивал на том, чтобы не брать с людей деньги. У него были оппоненты, но он сумел отстоять свою точку зрения. Более того, дальнейшая судьба проекта и его участников показала, что молодой юрист был прав. От этой идеи выиграли все: начинающие юристы обрели дополнительные знания и опыт, а жители получили от них бесценную помощь. Он призвал их активнее пробовать свои силы во всех подобных начинаниях.На благо жителейОрганизатором «Правового вектора» выступило Владимирское региональное отделение Ассоциации юристов России (председатель её исполнительного комитета – Анастасия Филимонова). Это одна из самых современных общественных организаций, объединяющая юристов-практиков, адвокатов, судей, учёных, государственных и общественных деятелей, представителей бизнеса и в том числе молодых юристов. Спикеры мероприятия пригласили всех участников вступать в её ряды и поддерживать акции объединения.Также активным участником «Правового вектора» стали представители Совета молодых юристов (председатель – Владимир Сперанский). Они помогали организовать встречу. Владимир Сперанский подробно рассказал о проектах организации. Среди них – консультации в общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, приёмы в специальной библиотеке для слепых, совместные мероприятия с уполномоченным по защите прав предпринимателей Владимирской области, взаимодействие с СНД города Владимира, с владимирскими КТОСами ит. п. Самое главное, что студенты-юристы готовы нарабатывать профессиональный опыт, участвуя в общественно значимых проектах, работая на благо жителей.Раскрыть потенциалВасилий Шаронов отметил, насколько актуально сейчас для органов прокуратуры пополнять штат за счёт молодых юристов – выпускников наших вузов.– Мы стремимся брать на службу тех ребят, которые переживают за дело. Помимо знаний, им необходимо обладать ещё и душевными качествами –быть отзывчивыми, неравнодушными, уметь сопереживать, но при этом компетентно оценивать ситуацию. По опыту последних лет могу сказать, что к нам приходят действительно лучшие ребята: доброжелательные, идущие на контакт. Ведь наша аудитория – это социально незащищённые люди. К ним иногда и подход надо найти. Заслуга вузов, учебных заведений, на мой взгляд, ещё и в том, что, помимо хорошей юридической базы, они создают условия для раскрытия потенциала ребят, для того чтобы их моральные качества раскрывались и проявлялись. Это крайне необходимо, – сказал он.Реклама.