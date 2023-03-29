Депутат Государственный Думы от Владимирской области Алексей Говырин ежегодно участвует в митинге “Прерванный полёт”. На месте гибели первого космонавта Земли Юрия Гагарина и его

Депутат Государственный Думы от Владимирской области Алексей Говырин ежегодно участвует в митинге “Прерванный полёт”. На месте гибели первого космонавта Земли Юрия Гагарина и его летного наставника Владимира Серегина. Напомним, они разбились 27 марта около деревни Новоселово Киржачского района. Со дня гибели героев прошло 55 лет. В октябре 1975-ого у Новосёлово появился мемориал. Проект был передовым