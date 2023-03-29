Доильный робот в Суздальском районе бьет рекорды.
Благодаря ему, коров там раздоили до...
Доильный робот в Суздальском районе бьет рекорды.
Благодаря ему, коров там раздоили до максимальных пятидесяти литров в сутки. Первый в регионе полностью роботизированный доильный комплекс работает в СПК "Племзавод 17 МЮД". Как к нему отнеслись коровы? - расскажет Дарья Давыдова.
Это на ручную дойку буренок, порой, силком не затащишь, а тут - свободное посещение и очереди. Самые хитрые наматывают круги и лезут снова, но робот таких видит насквозь. Датчик на ноге животного сообщает, когда корову доили в последний раз и когда пора снова.
- Вот это чистое время доения. То есть это именно от момента начала дойки.
- Сколько времени занимает?
- От двух до пяти минут.
Корова у аппарата, жует сочный комбикорм, а в это время робот деликатно моет соски и сканирует вымя.
Наталья Бурнышева, главный зоотехник СПК "Племзавод 17 МЮД":
- Скажем, вот она первый день пришла. Мы запрограммировали расположение долей вымени. И на следующий день она пришла уже с чуть-чуть уменьшенным отеком, с небольшим изменением. Он это видит.
Понятно, что свидания не всегда проходят гладко. Но робот должен быть настойчив. И, например, доильный стакан даме обязан предложить не меньше тридцати раз. Так долго возиться с коровой ни одна живая доярка не станет, говорят в СПК. Это нужно нечеловеческое терпение.
Дарья Давыдова:
- По технологии на дойное стадо из пятидесяти коров положено две доярки. Робот вкалывает за двоих в одиночку. Без выходных, отпусков, больничных и без перерывов на обед даже. Просто монотонно, молча и круглосуточно делает свое дело. Причем, как здесь шутят, на работу всегда приходит в отличном расположении духа, а ведь хорошее отношение коровам в период лактации не просто приятно, оно им необходимо.
Животные стали спокойнее и последние полгода реже болеют, уверяет Мария Ильина. Ветврач поясняет: процесс выдаивания проходит предельно физиологично. Робот не выжимает корову, а доит каждую четверть вымени индивидуально, отслеживая количество молока, его температуру и состав в разных долях.
Мария Ильина, ветеринарный врач СПК "Племзавод 17 МЮД":
- Мастита очень мало, прям очень редкие случаи. И то в основном травматические. То есть корова падает и может повредить себе вымя, но это как на любом производстве. Связанного с выдойкой, такого мастита практически нет.
Наталья Бурнышева, главный зоотехник СПК "Племзавод 17 МЮД":
- Мы стали видеть, что наши коровы раздаиваются до сорока пяти и больше литров. Без каких-то проблем с упитанностью, на индивидуальном рационе. Это очень хороший показатель для первых ста дней лактации.
Сорок пять литров это больше, чем в среднем по области. Робот и у себя СПК - передовик производства. В сельском хозяйстве региона он такой пока один. Первый, но, говорят, не последний.
Дарья Давыдова. Андрей Синягин.