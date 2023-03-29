Доильный робот в Суздальском районе бьет рекорды. Благодаря ему, коров там раздоили до...

Доильный робот в Суздальском районе бьет рекорды.Благодаря ему, коров там раздоили до максимальных пятидесяти литров в сутки. Первый в регионе полностью роботизированный доильный комплекс работает в СПК "Племзавод 17 МЮД". Как к нему отнеслись коровы? - расскажет Дарья Давыдова.Это на ручную дойку буренок, порой, силком не затащишь, а тут - свободное посещение и очереди. Самые хитрые наматывают круги и лезут снова, но робот таких видит насквозь. Датчик на ноге животного сообщает, когда корову доили в последний раз и когда пора снова.- Вот это чистое время доения. То есть это именно от момента начала дойки.- Сколько времени занимает?- От двух до пяти минут.Корова у аппарата, жует сочный комбикорм, а в это время робот деликатно моет соски и сканирует вымя.Наталья Бурнышева, главный зоотехник СПК "Племзавод 17 МЮД":- Скажем, вот она первый день пришла. Мы запрограммировали расположение долей вымени. И на следующий день она пришла уже с чуть-чуть уменьшенным отеком, с небольшим изменением. Он это видит.Понятно, что свидания не всегда проходят гладко. Но робот должен быть настойчив. И, например, доильный стакан даме обязан предложить не меньше тридцати раз. Так долго возиться с коровой ни одна живая доярка не станет, говорят в СПК. Это нужно нечеловеческое терпение.Дарья Давыдова:- По технологии на дойное стадо из пятидесяти коров положено две доярки. Робот вкалывает за двоих в одиночку. Без выходных, отпусков, больничных и без перерывов на обед даже. Просто монотонно, молча и круглосуточно делает свое дело. Причем, как здесь шутят, на работу всегда приходит в отличном расположении духа, а ведь хорошее отношение коровам в период лактации не просто приятно, оно им необходимо.Животные стали спокойнее и последние полгода реже болеют, уверяет Мария Ильина. Ветврач поясняет: процесс выдаивания проходит предельно физиологично. Робот не выжимает корову, а доит каждую четверть вымени индивидуально, отслеживая количество молока, его температуру и состав в разных долях.Мария Ильина, ветеринарный врач СПК "Племзавод 17 МЮД":- Мастита очень мало, прям очень редкие случаи. И то в основном травматические. То есть корова падает и может повредить себе вымя, но это как на любом производстве. Связанного с выдойкой, такого мастита практически нет.Наталья Бурнышева, главный зоотехник СПК "Племзавод 17 МЮД":- Мы стали видеть, что наши коровы раздаиваются до сорока пяти и больше литров. Без каких-то проблем с упитанностью, на индивидуальном рационе. Это очень хороший показатель для первых ста дней лактации.Сорок пять литров это больше, чем в среднем по области. Робот и у себя СПК - передовик производства. В сельском хозяйстве региона он такой пока один. Первый, но, говорят, не последний.Дарья Давыдова. Андрей Синягин.