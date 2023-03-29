В Октябрьском суде на прениях выступили экс-директор департамента имущественных и земельных отношений Павел Панфилов и его адвокат Андрей Мартынов. Подсудимого, напомним, обвиняют в шести

В Октябрьском суде на прениях выступили экс-директор департамента имущественных и земельных отношений Павел Панфилов и его адвокат Андрей Мартынов. Подсудимого, напомним, обвиняют в шести эпизодах получения взяток и в мошенничестве. По версии следствия, взятки он брал вместе со своим заместителем Оксаной Власенко. Свою вину бывший чиновник не признает. Павел Панфилов, подсудимый Заявления стороны обвинения абсолютно