Специалисты Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели обучающие занятие для пожилых людей в рамках межрегионального проекта «Азбука онлайна».

Специалисты Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели обучающие занятие для пожилых людей в рамках межрегионального проекта «Азбука онлайна». Мероприятие проходило на базе филиала библиотечно-досугового центра г. Владимира.В ходе выступления энергетики рассказали о предстоящей корректировке платы за отопление, а также обратили внимание, как оперативно узнавать о своих начислениях и вносить оплату без комиссии с помощью дистанционных сервисов «ЭнергосбыТ Плюс».«Тому, у кого был с собой смартфон, мы помогли настроить работу приложения, показали, как им пользоваться, подписали на электронные квитанции. А тем, кто еще сомневается или пришел на встречу без телефона, раздали открытки из посевной бумаги с QR-кодом, переводящим на наш Личный кабинет. После подписки участники смогут посадить открытку в землю и вырастить красивые цветы», - отметила руководитель отдела клиентского сервиса Наталья Сенина.Это уже вторая встреча с начала 2023 года, которую Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» проводит в рамках проекта «Азбука онлайна». Программа направлена на улучшение качества обслуживания клиентов и популяризацию дистанционных сервисов компании, которые позволяют решать основные вопросы по оплате коммунальных услуг, не выходя из дома.Реклама.