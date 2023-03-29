Кольчугинский городской суд рассмотрит дело семьи, в которой жена пырнула ножом мужа. Как сообщает...

Кольчугинский городской суд рассмотрит дело семьи, в которой жена пырнула ножом мужа.Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, женщина обвиняется в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека».Известно, что семья проживает в посёлке Бавлены. Мать и её несовершеннолетний ребёнок жили дома, а муж работал в Москве. Мужчина навещал семью, но часто находился, как сообщает прокуратура, в состоянии алкогольного опьянения.В один из его приездов между супругами произошел серьёзный конфликт, который перешёл в ситуацию, когда обвиняемая взяла в руки кухонный нож. Им она пырнула мужа в живот.От удара мужчина получил колото-резанную рану передней брюшной стенки.Женщина в содеянном раскаялась, вину в совершенном преступлении признала в полном объеме. Уголовное дело направлено в Кольчугинский городской суд.Фото: pxfuel.com