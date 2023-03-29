Иск прокуратуры удовлетворил Октябрьский районный суд.

Мэрию Владимира обязали переселить жильцов аварийного дома на улице Крупской. Иск прокуратуры удовлетворил Октябрьский районный суд.Дом №11/19 признан непригодным для проживания и подлежащим сносу. Первоначально постройку должны были демонтировать до конца 2025 года. При этом износ здания составляет 72%. Несущие и конструкции находятся в аварийном состоянии, а проживание в доме представляет угрозу для жизни и здоровья горожан.Прокурор подал в суд. Горадминистрацию обязали подыскать собственникам новое жильё в течение полугода с момента вступления решения в законную силу. Постановление может быть обжаловано.