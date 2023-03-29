По предварительной информации полиции, авария случилась около 13.20 на 47-м километре трассы «Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики». Известно, что столкнулись 3 машины. Одна из

По предварительной информации полиции, авария случилась около 13.20 на 47-м километре трассы «Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики». Известно, что столкнулись 3 машины. Одна из них – спецтранспорт дорожных рабочих. На 14.30 известно о трёх пострадавших, доставленных в медучреждение . Информация уточняется. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!