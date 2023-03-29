Лидерами рейтинга в прошлом году стали Ярославская, Белгородская и Тверская области.

ВТБ проанализировал транзакционную активность своих клиентов в Центральном федеральном округе (без учета Москвы и Московской области) и составил рейтинг регионов, где реже всего пользуются наличными деньгами. Лидерами рейтинга в прошлом году стали Ярославская, Белгородская и Тверская области. Там доля цифровых операций превысила 54% от общего объема, в то время как в среднем по ЦФО этот показатель составил 49%.Всего за 2022 год розничные клиенты банк в Центральном федеральном округе (без учета Москвы и Московской области) провели 340 млн безналичных операций на общую сумму 299 млрд рублей (на 3% превышает уровень предыдущего года). В среднем по федеральному округу три четверти безналичных операций приходится на транзакции по картам, остальной объем – платежи и переводы по СБП и прочие операции по картам.Самыми «безналичными» регионами в ЦФО в прошлом году стали Ярославская и Тверская области: там доля безналичных транзакций в общем объеме операций по картам достигла 55%. На втором месте – Белгородская область (54%). Также в первую пятерку вошли Рязанская (50%) и Воронежская области (49%).Самая высокая доля операций с наличными в ЦФО зафиксирована в Курской и Ивановской областях (по 54%).Чаще всего для оплаты клиенты банк в федеральном округе выбирают традиционные карточные транзакции: в целом по округу их доля достигла 75% от общего объема безналичных операций. Лидеры по использованию этой технологии – Тверская о Орловская области, где этот показатель составил 78%. По абсолютному объему платежей по картам лидируют Воронежская, Белгородская и Тульская области.Одним из главных драйверов роста безналичных операций стали новые технологии. Все больше клиентов банка для проведения платежей и переводов используют Систему быстрых платежей. Сумма таких операций в целом по федеральному округу год к году увеличилась в семь раз. Наибольший объем операций по СБП в Центральном федеральном округе (без учета Москвы и Московской области) проводят в Воронежской, Тульской и Белгородской областях. P2P-переводы активнее остальных используют в тех же регионах ЦФО.