Что стало причиной обрушения здания в центре Владимира? На этот вопрос нашему телеканалу ответил исполнительный директор компании-владельца рухнувшего дома на 2-й Никольской. Здание

Что стало причиной обрушения здания в центре Владимира? На этот вопрос нашему телеканалу ответил исполнительный директор компании-владельца рухнувшего дома на 2-й Никольской. Здание находится в собственности компании из Ярославля. Как отметил исполнительный директор компании, который прибыл на место инцидента, приобрели его в 2015 году, и уже тогда здание находилось в аварийном состоянии. Николай Санжеренко, исполнительный