Ситилинк запустил во Владимирской области новые акции для корпоративных клиентов. 150 тысяч...

"Ситилинк" запустил во Владимирской области новые акции для корпоративных клиентов.150 тысяч товаров с кэшбеком и скидками ждут вас прямо сейчас!Укомплектовать офис быстро и выгодно? В онлайн-ретейлере "Ситилинк"! Сегодня магазину доверяют сотни тысяч корпоративных клиентов - это федеральные и региональные компании, IT-фрилансеры, сисадмины. Самые выгодные условия для каждого покупателя подберет персональный менеджер. Найти необходимый товар поможет и удобная онлайн-витрина сайта. А благодаря развитой сети покупки доставят уже завтра.Сергей Киселев, менеджер корпоративного отдела компании "Ситилинк":- Все магазины и склады "Ситилинк" используются, как распределительные центры. В случае отсутствия товаров на основном складе, имея данную опцию а также большое количество пунктов по всей стране, наши партнеры смогут получить свой заказ в кратчайшие сроки. Также корпоративные клиенты могут отслеживать все процессы онлайн, начиная формированием счета и заканчивая получением товара.Сегодня "Ситилинк" в топ-3 крупнейших онлайн-ритейлеров России. Имеет 900 магазинов и пунктов выдачи цифровой и бытовой техники, офисной мебели, канцелярии автотоваров. В магазине множество отечественных и азиатских брендов, которые не уступают западным.Сергей Киселев, менеджер корпоративного отдела компании "Ситилинк":- Чтобы воспользоваться всеми преимуществами, оформляйте заказы на сайте "Ситилинк" в личном кабинете B2B. А до конца марта для новых клиентов действует скидка 5 процентов на первый заказ.Бонусные баллы можно копить и оплачивать ими до 75 процентов стоимости следующих покупок. Для постоянных клиентов действует клубная клиентская программа лояльности, что позволяет существенно экономить бюджет компании. Подробности - в разделе "Ситилинк. Бизнес" на сайте Ситилинк.ру.г. Владимир, ЦУМ «Валентина», ул. Дворянская, 10 А, 2 этажТел: (4922) 60-00-02