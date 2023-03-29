Утром 29 марта во Владимире обрушилось здание. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города. Дом был расположен на улице 2-я Никольская и принадлежит он муниципалитету. В мэрии

Утром 29 марта во Владимире обрушилось здание. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города. Дом был расположен на улице 2-я Никольская и принадлежит он муниципалитету. В мэрии рассказывают, что сейчас строение огородили сигнальной лентой, для предотвращения потенциальных несчастных случаев. Также недалеко от рухнувшего дома разместили пост МЧС. “В администрацию Октябрьского района вызван собственник здания для