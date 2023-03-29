Он создан общественной организацией «Близкие люди».

В посёлке Хольковский Меленковского района открылся Центр адаптации для бывших заключённых. Об этом рассказала министр соцзащиты населения Владимирской области Любовь Кукушкина.Он создан общественной организацией «Близкие люди». В учреждение могут обратиться освободившиеся осуждённые, у которых утрачены с родственниками и нет жилья. Люди имеют право проживать в Центре в течение полугода, в котором предоставляется питание, одежда и обувь.«Они получат помощь в восстановлении документов, поиске родных и работы. Очень важно дать им время, чтобы привыкнуть к новым реалиям», - уточнила госслужащая.