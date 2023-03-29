Он называется «МалышОК» и проводится во Владимире в 3-й раз. Творческие работы представят театры кукол из разных городов России. В том числе свои спектакли привезут актёры Москвы, Йошкар-Олы,

Он называется «МалышОК» и проводится во Владимире в 3-й раз. Творческие работы представят театры кукол из разных городов России. В том числе свои спектакли привезут актёры Москвы, Йошкар-Олы, Костромы, Смоленска, Нижнего Тагила, Тулы , Орла. Владимирский театр кукол участвует в фестивале с постановкой «Сны о реке». Спектакли из других государств: Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Республики