Погибают в автокатастрофе водитель автобуса и священник. Предстают они перед апостолом Петром. Вот Святой Пётр и спрашивает первого:
- Ты кто?
Тот отвечает:
- Водитель автобуса.
Святой Пётр, немного поразмыслив, говорит:
- В рай!
После недолгой паузы спрашивает второго:
- А ты кто?
Тот отвечает:
- Священник.
Святой апостол определился и говорит:
- В ад!
Священник (удивлённо):
- Скажи мне, о Святой Пётр, почему же водителя, который не соблюдал правила дорожного движения, ты отправил в рай, а меня, служившего Богу всю свою жизнь, в ад?
На что апостол ответил:
- На твоих проповедях люди спали, вместо того, чтобы молиться. А в его автобусе они молились, вместо того, чтобы спать.
еще анекдот!