Страшное ДТП в Кольчугинском районе. Лесовоз буквально смял один из автомобилей дорожной службы. Авария случилась около 13.20 на 47-м километре трассы «Колокша — Кольчугино — Александров —

Страшное ДТП в Кольчугинском районе. Лесовоз буквально смял один из автомобилей дорожной службы. Авария случилась около 13.20 на 47-м километре трассы «Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики». По предварительной информации полиции, большегруз двигался в сторону Владимира и на участке дороги, где велись ремонтные работы, въехал в два автомобиля дорожных рабочих, которые стояли в