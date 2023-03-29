Во Владимире состоялся суд над группировкой мошенников из Тверской области. Об этом сообщают в областной прокуратуре. Известно, что фигуранты вступили в группу осенью 2021 года. Вместе они

Во Владимире состоялся суд над группировкой мошенников из Тверской области. Об этом сообщают в областной прокуратуре. Известно, что фигуранты вступили в группу осенью 2021 года. Вместе они занимались хищение денежных средств граждан. Действовали они по одной мошеннической схеме: обзванивали людей, представлялись их родственниками, а в дальнейшем и сотрудниками органов правопорядка. Потерпевшим они заявляли, что их