Угроза подтопления жилых домов отсутствует. Жизнеобеспечение населения не нарушено.

Во Владимирской области из-за половодья подтоплено 32 дачи, три дороги и четыре моста. Об этом редакции vlad.aif.ru рассказали в пресс-службе МЧС.Угроза подтопления жилых домов отсутствует. Жизнеобеспечение населения не нарушено. В Судогде под водой оказались 22 приусадебных участка, в СНТ «Волгарь-1» - 10. В Мостищево, Кобяках и посёлке Труд затоплено три участка дороги. В деревнях Песочная, Рождествено, Чижово и Юрино подтоплены мосты.На ближайшие три дня ожидается: подтопление 50 приусадебных участков в СНТ «Волгарь», «Волгарь-1», «Волгарь-2» и «Берёзка». Паводок также затронет дороги Марково и Старое Перепечино в Петушинском районе, а также проезжую часть у Перново.