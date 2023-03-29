Во Владимирской области мужчина зарезал свою коллегу по работе. Органами Следственного комитета...

Во Владимирской области мужчина зарезал свою коллегу по работе.Органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Муромского района.Как стало известно, на прошлой неделе (в четверг, 23 марта) женщина подвезла обвиняемого мужчину до дома в деревню Пестенькино. Это было раннее утро — 9:00.В ходе конфликта мужчина пырнул свою коллегу ножом в шею.От полученного ранения 41-летняя женщина скончалась на месте.Причины такого поведения неизвестны. Обвиняемый, осознав — что наделал, скрылся. Однако через какое-то время был задержан сотрудниками полиции. Как сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ (Владимирская область), «по горячим следам».Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал, в содеянном раскаялся. Мужчину заключили под стражу.Фото: pxfuel.com