Во Владимирской области мужчина зарезал свою коллегу по работе.
Органами Следственного комитета...
Во Владимирской области мужчина зарезал свою коллегу по работе.
Органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Муромского района.
Как стало известно, на прошлой неделе (в четверг, 23 марта) женщина подвезла обвиняемого мужчину до дома в деревню Пестенькино. Это было раннее утро — 9:00.
В ходе конфликта мужчина пырнул свою коллегу ножом в шею.
От полученного ранения 41-летняя женщина скончалась на месте.
Причины такого поведения неизвестны. Обвиняемый, осознав — что наделал, скрылся. Однако через какое-то время был задержан сотрудниками полиции. Как сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ (Владимирская область), «по горячим следам».
Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал, в содеянном раскаялся. Мужчину заключили под стражу.
Фото: pxfuel.com