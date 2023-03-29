Во Владимирской области пик паводка ожидается в середине апреля. Мобилизовать все силы и средства...

Во Владимирской области пик паводка ожидается в середине апреля.Мобилизовать все силы и средства для безаварийного прохождения половодья во Владимирской области. Такое поручение в рамках оперативного совещания дал губернатор Александр Авдеев.Пик паводка ожидается в середине апреля. Глава региона подчеркнул: период большой воды будет напряжённым. Взять ситуацию на особый контроль поручено руководителям муниципалитетов.Уже готова группа сил и средств для предотвращения чрезвычайных ситуаций. В ней - почти 7 с половиной тысяч человек, почти 2 тысячи единиц техники, свыше тысячи автомобилей. Сто специалистов - в аэромобильной группировке.Ежедневный мониторинг рек ведут в Главном Управлении МЧС России. В зоне особого внимания - вязниковское Заречье.Напомним, понтонный мост через Клязьму разведён. Работает лодочная переправа. Активно поднимается вода и в реках малых. Контроль ведётся и с воздуха.Также задействованы беспилотники. 5 коптеров ежедневно вылетают на дежурство.