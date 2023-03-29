Во Владимирской области пройдет фестиваль театров кукол «МалышОК». С 4 по 10 апреля во...

Во Владимирской области пройдет фестиваль театров кукол «МалышОК».С 4 по 10 апреля во Владимирской области пройдёт III Международный фестиваль театров кукол «МалышОК».Во Владимирском областном театре кукол, который является организатором этого культурного события, будут проходить бэби-спектакли участников театрального форума, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской областиФестиваль «МалышОК» проводится в рамках нацпроекта «Культура» при поддержке Правительства Владимирской области. В нашем регионе будут представлены лучшие спектакли 15 профессиональных театров России. Внеконкурсная онлайн программа включает спектакли на русском языке театров из Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.Фото pxfuel.com