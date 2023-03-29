Во Владимирской области сын в пьяном угаре насмерть забил свою мать. Следствием и судом...

Во Владимирской области сын в пьяном угаре насмерть забил свою мать.Следствием и судом установлено, что 02 декабря 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, из-за произошедшего конфликта нанес своей матери телесные повреждения несовместимые с жизнью, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.В декабре 2022 года мужчина распивал спиртные напитки со своей 75-летней матерью в одном из домов д.Бельково Киржачского района. Вспыхнул конфликт, и он нанёс пожилой женщине не менее 6 ударов руками и ногами по голове. Она скончалась на месте от отека головного мозга, которым осложнилась закрытая черепно-мозговая травма, уточнила пресс-служба облпрокуратуры.Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал, в содеянном раскаялся. Он осужден на 8 лет и 6 месяцев строгого режима.Фото https://www.pxfuel.com/en