Во Владимирской области Управлением ФСБ выявлена противоправная деятельность иностранца. Как...

Во Владимирской области Управлением ФСБ выявлена противоправная деятельность иностранца.Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Владимирской области, был задержан гражданин одной из центральноазиатских республик (2001 года рождения).Он являлся сторонником международной террористической организации «Исламское государство» (деятельность на территории РФ запрещена).Известно, что мужчина финансировал террористов. Обвиняемый самостоятельно установил связь через интернет с членом преступной организации, принимающим участие в деятельности на территории Сирийской Арабской Республики.В процессе общения задержанный принял решение о необходимости поддержки террористов. Далее он стал переводить деньги на покупку огнестрельного оружия для боевиков.В настоящее время от задержанного мужчины получены признательные показания.На основании переданных результатов ОРД СО УФСБ России по Владимирской области в отношении указанного иностранца возбуждено уголовное дело.Задержанный помещен в следственный изолятор. Расследование продолжается.Фото: pxfuel.com