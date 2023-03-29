Как рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», он продолжится с апреля по июнь.

Во Владимирской области возобновляется ремонт трассы М-7 в Покрове. Как рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», он продолжится с апреля по июнь.Подрядчик заасфальтирует два километра автомагистрали: со 102-го по 104-ый. Трафик будут пускать по одной полосе в каждую сторону. Скорость машин ограничат до 40 км/ч.Работы начнутся с участка от улицы Герасимова до Больничного проезда, как ехать в Москву. Из-за ремонта дорожники временно ограничат движение по перекрёстку с улицей Карла Либкнехта.Объезд организуют по маршруту: «Ставрово - Кольчугино - Киржач - А-108 - Александров - Верхние Дворики».