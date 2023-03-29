Во Владимирской области за сутки подтверждено 74 случая заболевания коронавирусом. Региональное...

Во Владимирской области за сутки подтверждено 74 случая заболевания коронавирусом.Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, что за прошедшие сутки ( 29 марта 2023 года) зафиксировано 74 случая заболевания:23 сл. в городе Владимире;10 сл. в Муромском районе;9 сл. в Гусь-Хрустальном районе;5 сл. в Ковровском районе;5 сл. в Кольчугинском районе;4 сл. в Вязниковском районе;3 сл. в Александровском районе;2 сл. в Юрьев-Польском районе;2 сл. в Камешковском районе;2 сл. в Меленковском районе;2 сл. в Суздальском районе;2 сл. в Селивановском районе;1 сл. в Петушинском районе;1 сл. в Собинском районе;1 сл. в городе Радужный;1 сл. в Киржачском районе;1 сл. в Гороховецком районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 183 191 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.Фото: ГТРК «Владимир»