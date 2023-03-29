Во Владимирской области за сутки подтверждено 74 случая заболевания коронавирусом.
Региональное...
Во Владимирской области за сутки подтверждено 74 случая заболевания коронавирусом.
Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, что за прошедшие сутки ( 29 марта 2023 года) зафиксировано 74 случая заболевания:
23 сл. в городе Владимире;
10 сл. в Муромском районе;
9 сл. в Гусь-Хрустальном районе;
5 сл. в Ковровском районе;
5 сл. в Кольчугинском районе;
4 сл. в Вязниковском районе;
3 сл. в Александровском районе;
2 сл. в Юрьев-Польском районе;
2 сл. в Камешковском районе;
2 сл. в Меленковском районе;
2 сл. в Суздальском районе;
2 сл. в Селивановском районе;
1 сл. в Петушинском районе;
1 сл. в Собинском районе;
1 сл. в городе Радужный;
1 сл. в Киржачском районе;
1 сл. в Гороховецком районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 183 191 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Фото: ГТРК «Владимир»