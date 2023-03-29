Будущим специалистам рассказали о сохранении биоразнообразия планеты, а также о вкладе энергокомпании в защиту окружающей среды, после чего состоялась викторина «Экоревизорро».

Сотрудники Владимирского филиала «Т Плюс» провели семинар по теме экологии для студентов Владимирского строительного колледжа, которые находятся на практике на Владимирской ТЭЦ-2.Будущим специалистам рассказали о сохранении биоразнообразия планеты, а также о вкладе энергокомпании в защиту окружающей среды, после чего состоялась викторина «Экоревизорро».Директор по управлению персоналом филиала «Владимирский» Наталья Исхакова пояснила: «Мы как социально ответственная компания активно продвигаем «зеленую повестку» и принципы ESG. Эта игра направлена на ЭКО просвещение. Наша задача, сохранять планету для себя и для наших детей. В викторине есть вопросы о верном пути утилизации отходов, факты экологической обстановки и деятельности компании «Т Плюс», направленные для сохранения нашей планеты «здоровой».Владимирский филиал одним из первых в «Т Плюс» провел такое мероприятие для студентов. В планах у энергетиков регулярно проводить подобные занятия не только для студентов ВУЗов и СУЗов, но и для школьников старших классов.Реклама.