36-летний местный житель за месяц фиктивно зарегистрировал в квартире бабушки более 70 приезжих из стран ближнего зарубежья. За свои услуги он получил денежное вознаграждение. О том, что по её

36-летний местный житель за месяц фиктивно зарегистрировал в квартире бабушки более 70 приезжих из стран ближнего зарубежья. За свои услуги он получил денежное вознаграждение. О том, что по её адресу прописаны иностранцы бабушка ничего не знала. Подобная история произошла и с 31-летним владимирцем. Он сообщил в миграционный отдел о постановке на учет в своём жилье