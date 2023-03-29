В Киржаче суд вынес приговор местному жителю за убийство матери. Об этом сообщает областная прокуратура. В декабре прошлого года фигурант дела выпивал алкоголь вместе с 75-летней потерпевшей

В Киржаче суд вынес приговор местному жителю за убийство матери. Об этом сообщает областная прокуратура. В декабре прошлого года фигурант дела выпивал алкоголь вместе с 75-летней потерпевшей в деревне Бельково. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт, и мужчина нанёс пожилой женщине не порядка 6 ударов руками и ногами по голове. Женщина скончалась от отека