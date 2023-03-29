Житель города Муром попал под следствие. Его обвиняют в убийстве человека. Об этом сообщают в пресс-службе СледКома 33 региона. В районе 9 часов вечера 23 марта текущего года женщина, являясь

Житель города Муром попал под следствие. Его обвиняют в убийстве человека. Об этом сообщают в пресс-службе СледКома 33 региона. В районе 9 часов вечера 23 марта текущего года женщина, являясь коллегой фигуранта, подвезла того в деревню Пестенькино. У мужчины скопилось немало обид на нее. В ходе очередной ссоры подозреваемый ударил коллегу ножом в шэю. От