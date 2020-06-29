В регионе работает 985 избирательных участков

Во Владимирской области в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие более 216 тысяч человек. В том числе вне помещения для голосования - более 100 тысяч человек.Напомним, до 1 июля включительно в регионе работает 985 участков для голосования. Они открыты с 8.00 до 20.00.Кроме того, владимирцы могут проголосовать на придомовых территориях или прямо из дома. Для этого нужно обратиться в участковую комиссию - можно по телефону, а также с помощью родственников или волонтеров.