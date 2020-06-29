Мужчина скончался до приезда “скорой”

В ДТП на трассе М-7 в Гороховецком районе погиб человек. По данным региональной полиции, 36-летний водитель автомобиля "Ленд-Ровер” не справился с управлением врезался в тросовое ограждение, разделяющее полосы. Машину отбросило на "встречку”, где произошло столкновение с "Киа”. От удара автомобиль "Киа” влетел сразу в две машины - "Ман” и "Хендэ”.Водитель автомобиля "Ленд Ровер” скончался до приезда "скорой помощи”. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.