Россия приходит в себя после карантина, введенного из-за коронавируса. Открылись магазины и парки, заработали кафе и рестораны – жизнь возвращается в привычное русло. Тем не менее обстановка в обществе нервозная: граждан пугают второй волной эпидемии, многие ожидают введения нового карантина осенью. Однако повторение весенних событий вряд ли возможно.

Россия приходит в себя после карантина, введенного из-за коронавируса. Открылись магазины и парки, заработали кафе и рестораны – жизнь возвращается в привычное русло. Тем не менее обстановка в обществе нервозная: граждан пугают второй волной эпидемии, многие ожидают введения нового карантина осенью. Однако повторение весенних событий вряд ли возможно.Знакомый вирусПришедший в конце января в Россию коронавирус был к тому моменту практически не изучен. Во многом причиной введения жестких ограничительных мер стала неизвестность – власти и ученые не знали, чего ожидать от новой инфекции и как ее лечить.За последние полгода в изучении коронавируса достигнут большой прогресс. Исследователи практически каждый день узнают об инфекции что-то новое, и на основании этого разрабатываются лекарственные препараты, которые позволяют уменьшить тяжесть симптомов и сократить время лечения COVID-19.К настоящему времени в России зарегистрировано два препарата от коронавируса. Они помогут сократить срок лечения заболевания, говорил академик Дмитрий Пушкарь. Перед применением препаратов необходима консультация со специалистом.ВакцинаБольших успехов российские ученые достигли и в создании вакцины. В 14 научно-исследовательских центрах разрабатываются 47 прототипов лекарства, на эти цели выделено более трех миллиардов рублей.В июне в России приступили к последней стадии разработки вакцины – клиническим исследованиям. Сообщения приходят обнадеживающие: добровольцы, которым ввели препарат, чувствуют себя хорошо.Массовая вакцинация от коронавируса может начаться этой осенью. Чтобы сформировать коллективный иммунитет, потребуется порядка 70 миллионов доз препарата, подсчитал руководитель Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Коллективный иммунитетВпрочем, массовый иммунитет к коронавирусу может сформироваться у россиян и без вакцины. Большинство зараженных переносят болезнь бессимптомно или с легким недомоганием. Зачастую человек даже не замечает, что подхватил инфекцию.Последние исследования в Москве вселяют надежду: как говорила заммэра столицы Анастасия Ракова, на конец июня иммунитет сформировался почти у 20% жителей столицы. Это позволяет предположить, что коронавирусом переболели порядка 2,5 миллиона горожан. Подавляющее большинство этого не заметило.Ракова уточнила, что у 7% москвичей иммунитет появился за последний месяц. Вероятно, к началу осени защитой от COVID-19 будут обладать более трети горожан. Конечно, это пока не массовый иммунитет, но такое количество людей с антителами с большой долей вероятности сделает ненужными новые ограничительные меры.Дополнительные мощностиЕще один довод в пользу невозможности повторения весенних событий – дополнительные медицинские мощности, которые были созданы за последние несколько месяцев. По всей стране значительно увеличен коечный фонд, с запасом закуплены препараты для лечения инфекции и средства индивидуальной защиты, в медицинские учреждения поставлена новая аппаратура, в том числе искусственной вентиляции легких.Помимо увеличения коечного фонда в поликлиниках, возведены новые медицинские центры, предназначенные специально для лечения больных COVID-19. Минобороны весной построило 16 таких поликлиник в разных частях страны – от Калининграда до Камчатки. Две из них расположены в Московском регионе.Экономические потериДругая причина, почему весенние события вряд ли повторятся осенью, лежит в экономической плоскости. Из-за трехмесячного карантина Центробанк ожидает падения ВВП России на 4-6%. По прогнозам аналитиков, пострадавшие от эпидемии и ограничительных мер отрасли могут потерять почти 18 триллионов рублей. Как следствие – рост безработицы.Закрытие на еще один трехмесячный карантин российская экономика, конечно, переживет, но цена за очередное введение тотальных ограничений может быть слишком высокой. И вряд ли в Кремле готовы ее заплатить. Как сказал президент Владимир Путин, России необходимо "пройти между Сциллой и Харибдой" – противостоять эпидемии, но дать экономике работать. Такой стратегии страна будет придерживаться и осенью.***Если вторая волна коронавируса все же настигнет Россию, то самый вероятный вариант – локальные карантины на непродолжительный период там, где ситуация с эпидемией будет наиболее сложной. Но даже в таком случае власти на местах вряд ли пойдут на повторение режима тотальной самоизоляции: наиболее целесообразными представляются точечные меры – например, ограничения для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, которые наиболее уязвимы перед коронавирусом, а также временная отмена массовых мероприятий.К тому же сам по себе карантин – явление в нашей жизни далеко не новое. Практически ежегодно весной и осенью в связи со вспышками гриппа в регионах на некоторое время закрываются школы и детские сады. В феврале этого года временно прекратили работу около пяти тысяч средних учебных заведений.В любом случае к возможной второй волне коронавируса осенью Россия подойдет гораздо более подготовленной. Это позволит своевременно выявлять и эффективно лечить больных, не останавливая экономику.