В администрации города Владимира произошли кадровые изменения: сразу два начальника управлений покинули свои посты. Начальник управления по взаимодействию с административными органами и

В администрации города Владимира произошли кадровые изменения: сразу два начальника управлений покинули свои посты. Начальник управления по взаимодействию с административными органами и органами государственного управления Анатолий Винарчик и начальник управления по охране окружающей среды Сергей Сухопаров завершили свою работу 5 июня, уволившись по собственному желанию. Кандидатура начальника управления по охране окружающей среды проходит процесс согласования.