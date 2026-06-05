Трава практически по колено за пару мгновений превращается в ухоженный газон. Здесь еще многое предстоит убрать и расчистить, но территория уже выглядит достаточно приятно. По всей

Трава практически по колено за пару мгновений превращается в ухоженный газон. Здесь еще многое предстоит убрать и расчистить, но территория уже выглядит достаточно приятно. По всей территории работают и руками — убирают мусор, перетаскивают ветки в ковши экскаваторов, — и, конечно, при помощи техники. Газонокосилки, бензопилы и даже автовышка. Пришедшее лето “вскрыло” еще несколько сухих