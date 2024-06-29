В Муроме День семьи, любви и верности будут отмечать три дня 25 июня в пресс-центре ТАСС прошла...

В Муроме День семьи, любви и верности будут отмечать три дня25 июня в пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная анонсированию программы мероприятий Дня семьи, любви и верности в России.На ней выступил глава городского округа Муром Евгений Рычков, который сообщил, что в 2024 году в Муроме праздник будет проходить три дня – 6, 7, 8 июля.Основные события планируются на 6 июля. В рамках содержательной части праздника пройдет Всероссийский демографический форум под председательством министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.Что касается развлекательных мероприятий, то в Муроме запланировано 17 праздничных площадок. В этом году героями дня станут дети – главная ценность семьи.Запланировано чествование победителей конкурса «Семья года», награждение медалью «За любовь и верность» и др.На праздник в Муром приглашены лучшие в России театральные и эстрадные коллективы.Праздничный концерт с участием звезд российской эстрады в этом году пройдёт 3 июля на сцене Государственного Кремлевского Дворца (не в Муроме). Билеты будут распространяться среди учреждений образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты.Кроме того, 6 июля с 10.00 до 18.00 в городе развернется большой фестиваль ремесел «Муромская ярмарка».7 июля в Муроме пройдет Джаз-фестиваль.8 июля – традиционные религиозные мероприятия в муромских монастырях в память о святых Петре и Февронии.Все три дня – 6, 7, 8 июля – будет полностью перекрыта для транспорта центральная часть города.В Муроме ожидается приезд 50-70 тысяч гостей, поэтому предпринимаются все меры безопасности.Фото: Архив ГТРК «Владимир»