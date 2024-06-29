Владимирец через соцсети договорился сбыть товар в области и был пойман.

В начале весны 2023 года житель Владимира договорился через мессенджер с неустановленным лицом. Его задача была сбыть наркотики за вознаграждение.После получения товара, обвиняемый организовал тайники на улицах города Суздаль. Сотрудники ОМВД по Суздальскому району задержали подозреваемого на месте. В ходе обыска было конфисковано 25 порций метилэфедрона, суммарный вес которых составил 21,45 грамма.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, суд вынес обвинительный приговор. В качестве наказания избрано лишение свободы сроком на шесть лет.