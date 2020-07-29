Владимирские депутаты поддержали предложение о выдаче бюджетной субсидии МУП «Комбинатам питания «Школьный» и «Комбинат питания «Сунгирь».

Сегодня депутаты Владимирского горсовета поддержали предложение администрации города Владимира о выдаче бюджетной субсидии МУП «Комбинатам питания «Школьный» и «Комбинат питания «Сунгирь».Муниципальные комбинаты питания «Школьный» и «Сунгирь» организуют детское питание в общей сложности в 31 общеобразовательной школе Фрунзенского и Ленинского районов. Во время ограничительных «противокоронавирусных» мероприятий с 23 марта 2020 года по настоящее время были закрыты. При этом сотрудникам предприятий выплачивались зарплата, пособия, компенсации в период простоя. Выпадающие доходы этих комбинатов питания за период вынужденного простоя составили 37 млн. 780 тыс. руб («Школьный» - 18 млн. 330 тыс. руб., «Сунгирь» - 17 млн. 460 тыс. руб.).В июле 2020 года руководство комбинатов обратилось в комиссию по рассмотрению документов о предоставлении из бюджета города Владимира субсидий юридическим лицам за предоставление субсидий на погашение задолженности. Комиссия установила, что МУП «КП «Школьный» и «КП «Сунгирь» соответствуют необходимым критериям, и дала положительное заключение о предоставлении бюджетной субсидии этим комбинатам питания для предупреждения их банкротства и восстановления платежеспособности предприятий в размере 6 млн. 178 тыс. 100 руб. (МУП «КП «Школьный — 3 млн. 781 тыс. 400 руб. и МУП «КП «Сунгирь» - 2 млн. 396 тыс. 700 руб).