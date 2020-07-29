Сумма неплатежей этих компаний составила 2,3 млн рублей.
В июне 2020 года 37 предприятий Владимирской области были ограничены от подачи электроэнергии в связи с задолженностью перед Энергосбыт Волга. Сумма неплатежей этих компаний составила 2,3 млн рублей.
По итогам июня гарантирующий поставщик направил предприятиям Владимирской области 4649 уведомлений о введении ограничения режима потребления электроэнергии. Большинство компаний погасили долги после получения извещений на сумму 137,3 млн рублей
В отношении семи юридических лиц, которые не обеспечили доступ представителей сетевой организации, Энергосбыт Волга направит заявления в управление Ростехнадзора по Владимирской области с требованием привлечения их к административной ответственности. В соответствии со статьей 9.22 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения режима потребления электрической энергии влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц в размере от десяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
Для своевременной оплаты счетов за электроэнергию предприятия могут воспользоваться личным кабинетом либо установить мобильное приложение «Личный кабинет юридических лиц Энергосбыт Волга». Также для оперативного и дистанционного взаимодействия реализована возможность подключения электронного документооборота.