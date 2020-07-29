Сумма неплатежей этих компаний составила 2,3 млн рублей.

В июне 2020 года 37 предприятий Владимирской области были ограничены от подачи электроэнергии в связи с задолженностью перед Энергосбыт Волга. Сумма неплатежей этих компаний составила 2,3 млн рублей.По итогам июня гарантирующий поставщик направил предприятиям Владимирской области 4649 уведомлений о введении ограничения режима потребления электроэнергии. Большинство компаний погасили долги после получения извещений на сумму 137,3 млн рублейВ отношении семи юридических лиц, которые не обеспечили доступ представителей сетевой организации, Энергосбыт Волга направит заявления в управление Ростехнадзора по Владимирской области с требованием привлечения их к административной ответственности. В соответствии со статьей 9.22 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения режима потребления электрической энергии влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц в размере от десяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.Для своевременной оплаты счетов за электроэнергию предприятия могут воспользоваться личным кабинетом либо установить мобильное приложение «Личный кабинет юридических лиц Энергосбыт Волга». Также для оперативного и дистанционного взаимодействия реализована возможность подключения электронного документооборота.