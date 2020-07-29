Покинула свой пост досрочно. Во Владимире Ольга Деева сложила с себя полномочия Главы города. Свое желание покинуть должность Деева изъявила на заседании Совета народных депутатов, где она

Покинула свой пост досрочно. Во Владимире Ольга Деева сложила с себя полномочия Главы города. Свое желание покинуть должность Деева изъявила на заседании Совета народных депутатов, где она является председателем. Как глава города объяснила депутатам, ранее она уже говорила о желании завершить свою деятельность на посту градоначальницы. Сделать это досрочно Ольга Деева решила из-за сентябрьских выборов.