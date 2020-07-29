Оперативники задержали подозреваемых на территории соседнего региона.

В начале июля текущего года в ОМВД России по Меленковскому району поступило несколько сообщений от работников сетевых магазинов о хищении неизвестными товарно-материальных ценностей.Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей преступлений. В результате сотрудники уголовного розыска установили личности и местонахождение подозреваемых. Предполагаемые злоумышленники были задержаны на территории соседнего региона и доставлены в Меленковский отдел полиции.Подозреваемые, молодые люди 23 и 24 лет, проживающие в Москве, в содеянном признались и пояснили, что в городе Меленки они оказались проездом, направляясь в Муром. Зайдя в первый магазин, один из фигурантов совершил хищение средств гигиены на сумму 5 тысяч рублей. Похищенное он спрятал в рюкзак и вышел из магазина, оплатив на кассе только бутылку алкогольной продукции. На следующий день молодой человек продал имущество на рынке в городе Муром. Аналогичным образом было совершено еще три кражи. Сумма причиненного материального ущерба составила более 15 тысяч рублей.Группой дознания ОМВД России по Меленковскому району в отношении граждан возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.