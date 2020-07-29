В Белоруссию прибыли более 200 наемников частной военной компании Вагнера. По имеющейся информации, они приехали для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

В Белоруссию прибыли более 200 наемников частной военной компании Вагнера. По имеющейся информации, они приехали для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.Сообщается, что группа ЧВК Вагнера поселилась в белорусской гостинице в ночь с 24 на 25 июля. Бойцы выехали оттуда 27 июля, хотя должны были покинуть отель раньше. Мужчины переместились в один из санаториев Минского района.Прибывшие россияне обратили на себя внимание нехарактерным для туристов поведением и одеждой в стиле милитари. Гости не пили алкоголь, не ходили по клубам и ресторанам и держались обособленно.По словам сотрудников санатория, мужчины внимательно изучали территорию. 29 июля 32 бойца были задержаны. В настоящее время Следственный комитет Белоруссии проводит проверку.В беларусии задержали наёмников ЧВК «вагнера»— MaDel' (@Mark-Del)– это неофициальное вооруженное формирование, которое основал Дмитрий Уткин – бывший командир отряда спецназа ГРУ МО России. Имел позывной – Вагнер.Напомним, выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Конкуренцию Александру Лукашенко составят четыре кандидата. Наибольшей популярностью пользуется Светлана Тихановская – супруга известного блогера, которого власти обвиняют в организации массовых беспорядков.