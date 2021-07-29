Государственная инспекция труда в Нижегородской области приступила к расследованию несчастного случая, произошедшего с машинистом ОАО «РЖД» (локомотивное депо Муром Горьковской дирекции).

Государственная инспекция труда в Нижегородской области приступила к расследованию несчастного случая, произошедшего с машинистом ОАО «РЖД» (локомотивное депо "Муром" Горьковской дирекции).23 июля 2021 года на посадочной платформе станции Мухтолово машинист пожаловался на плохое самочувствие, попросил помощь. Вскоре он был обнаружен помощником без признаков жизни. Прибывшая на станцию «Разъезд 408 км» скорая помощь констатировала смерть машиниста.В настоящее время Государственной инспекцией труда в Нижегородской области выясняются причины и обстоятельства произошедшего несчастного случая.