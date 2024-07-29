Об этом сообщили в Гидрометцентре.

До второго августа во Владимире будут идти дожди. Об этом сообщили в Гидрометцентре.Во вторник ожидается потепление до +22 градусов, дождь будет менее интенсивным, а ночью температура опустится до +14 градусов.Среда принесет температуру +20 градусов с порывами ветра до 8 м/с и осадками до 5,4 милиметров.1 августа на улице похолодает до +19 градусов. Солнце проявится из-за облаков, а также ожидается небольшой дождь.Пятница, 2 августа принесет температуру +21 градус. Ветер усилится до 9 м/с и ожидается сильный ливень.